Збанкрутілий "Аеросвіт" Коломойського хоче стягнути з Приватбанку 9 мільйонів

Збанкрутіла авіакомпанія Аеросвіт просить Окружний адміністративний суд Києва стягнути з Приватбанку списані в ході націоналізації 6,7 мільйона гривень, 30 тисяч євро та 46,4 тисячі доларів.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

22 травня суд відкрив провадження за позовом компанії АероСвіт до НБУ, Мінфіну, Приватбанку та Фонду гарантування вкладів.

АероСвіт просить суд визнати протиправними рішення НБУ про визнання авіакомпанії пов'язаної з Приватбанком особою і рішення Фонду гарантування про списання коштів з рахунків Приватбанку - 6,684 млн гривень, 29,96 тис. євро і 46,4 тис. доларів.

Судове засідання у справі призначено на 6 грудня.

Нагадаємо, суд повернув без розгляду позов ліквідатора "Авіакомпанії "Аеросвіт" до НБУ, Фонду гарантування та Держказначейства про визнання протиправним рішення про стягнення коштів на користь позивача.

Нагадаємо, що компанію "Аеросвіт" пов’язували з групою "Приват". У 2015 році Госпсуд Київської області визнав її банкрутом та відправив на ліквідацію.

У рамках справи про банкрутство суд визнав кредиторські вимоги Ігоря Коломойського до "Аеросвіта" на 3 млрд грн. Згідно з судовими матеріалами, Коломойський був поручителем по борговим зобов’язанням "Аеросвіта" перед Приватбанком, у зв`язку з чим до бізнесмена перейшло право вимагати виконання відповідних зобов`язань.

Як відомо, статутний капітал Приватбанку під час націоналізації був збільшений на 29,4 млрд грн за рахунок операції bail-in (примусова конвертація в капітал коштів пов`язаних осіб банку, необтяжених зобов`язань, як-то єврооблігації тощо).

На докапіталізацію Приватбанку держава вже витратила 116,8 млрд грн (за рахунок випуску держоблігацій – тобто через нарощування держборгу). Як зазначали в НБУ, діра в капіталі банку виникла, передусім, через величезні обсяги інсайдерського кредитування (тобто через позики, видані Приватбанком для структур, пов’язаних із екс-власниками).