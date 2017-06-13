Активами "Діамантбанку" розпоряджатиметься банк Тігіпка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визначив ТАСкомбанк приймаючим активи неплатоспроможного "Діамантбанку".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-голова "Діамантбанку" Олег Ходачук.

За його словами, обсяг активів, який передається, дозволить в повному обсязі компенсувати всю суму вкладників до 200 тисяч гривень. "На момент введення адміністрації ця сума становила 1,240 млрд гривень", - пише Ходачук.

"Але найголовніша новина для вкладників з сумою понад 200 тисяч гривень полягає в тому, що Фонд залишив собі в повному обсязі всю суму кешу, яка знаходилась на рахунках та в касі банку. На момент введення адміністрації це було майже 600 млн гривень", - заявив екс-голова банку.

"Навіть якщо Фонд в ліквідації "витратить" на різні цілі не пов'язані з компенсаціями вкладникам до 150 млн гривень". Але й цієї суми вистачить на компенсацію половини обсягу вкладів понад 200 тисяч гривень. (Нагадаю, що таких вкладів залишається ще на суму трохи менше 900 млн гривень). Одразу. Не витрачаючи час на процедуру реалізації майна", - додав Ходачук.

Як відомо, 24 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк".

На початку лютого, колишній депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко став власником 2,48% акцій Діамантбанку.

Мартиненко увійшов в капітал банку через ТОВ "Техно-Інвест", якому належить 24,8% акцій Діамантбанку.

Акціонерами цієї компанії є колишній помічник екс-депутата Ради Давида Жванія, В'ячеслав Циганенко (49,5% акцій), колишній помічник Жванії Ігор Керезь (45,5%) і Микола Мартиненко (5% акцій).

Минулого року ЕП з’ясовувала, що відбувається з Діамантбанком.

Економічна правда