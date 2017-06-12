АМКУ закрив справу проти "Київстару"

Антимонопольний комітет прийняв рішення про закриття справи проти "Київстару" без накладення штрафу.

Про це йдеться в рішенні АМКУ.

Антимонопольний комітет ухвалив, що встановлені оператором мобільного зв'язку "Київстар" ціни на вихідні дзвінки на номери абонентів фіксованого зв'язку не завдали значної шкоди окремим особам чи суспільству, і закрив цю справу без накладення штрафу.

"Дії АТ "Київстар" у вигляді встановлення ціни на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв'язку України в розмірах 1,50 грн/хв, 1,60 грн/хв і 1,75 грн/хв не заподіяли значної шкоди окремим особам чи суспільству за період їх існування у зв'язку з можливістю для абонентів замовити послуги "30 хвилин на міські номери", "10 хвилин на міські номери" і "5 хвилин на міські номери", - пояснюється в повідомленні АМКУ.

Згідно з ним, вартість хвилини на номери абонентів фіксованого зв'язку в цих трьох пакетах становить відповідно 0,33 грн/хв, 0,50 грн/хв і 0,60 грн/хв.

Нагадаємо, в кінці квітня 2017 року АМКУ повідомив, що "Київстар" виконав рекомендації АМКУ щодо здешевлення дзвінків абонентам фіксованого зв'язку, запропонувавши в окремих тарифних планах 30 хвилин дзвінків абонентам фіксованого зв'язку за ціною 0,16 грн, 0,11 грн і 0,05 грн за хвилину.

У липні 2016 року АМКУ повідомляв, що частка компанії "Київстар" на ринку послуг зі здійснення абонентами своєї мережі вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв'язку України перевищує 35% і компанія не змогла довести, що відчуває на цьому ринку значної конкуренції.

АМКУ також відзначав, що тарифи на відповідну послугу у інших компаній-операторів значно нижче, ніж тарифи "Київстару". Зокрема, тарифи ТОВ "Лайфселл" становлять до 0,60 грн/хв (з ПДВ та збором до Пенсійного фонду), а тариф ПрАТ "МТС Україна" - 0,50 грн (з ПДВ та збором до Пенсійного фонду).

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Економічна правда