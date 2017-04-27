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АМКУ змусив Київстар знизити ціни

Четвер, 27 квітня 2017, 11:42

Київстар виконав рекомендації Антимонопольного комітету України та запустить тарифи, в яких зменшить розцінки для дзвінків на стаціонарні телефони.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Оператор встановив ціну в межах 5-16 копійок за хвилину виклику на міські номери в межах країни в деяких тарифних планах, а також запропонував пакети хвилин в рамках інших тарифних планах.

АМКУ 20 квітня 2017 року порадив Київстару припинити дії, які "містять ознаки зловживання монопольним становищем". Регулятор вказав оператору на економічно необґрунтовані розцінки для дзвінків на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України.

АМКУ повідомив, що Київстар уже попередив своїх абонентів про майбутні зміни.

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Економічна правда

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