Міжбанк відкрився доларом по 26,13
Понеділок, 12 червня 2017, 10:38
12 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:15 встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,11-26,13 гривні;
Євро - 29,26-29,28 гривні;
Російський рубль - 0,4574-0,4582 гривні.
Як відомо, Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,12 за долар.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.