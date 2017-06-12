Міжбанк відкрився доларом по 26,13

12 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:15 встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,11-26,13 гривні;

Євро - 29,26-29,28 гривні;

Російський рубль - 0,4574-0,4582 гривні.

Як відомо, Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,12 за долар.

Економічна правда