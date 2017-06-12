Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні
Понеділок, 12 червня 2017, 09:37
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,12 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,19 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5831 гривні.
Нагадаємо, 9 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,12-26,15 гривні за долар.
Економічна правда
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