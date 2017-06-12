Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Понеділок, 12 червня 2017, 09:37

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,12 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,19 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5831 гривні.

Нагадаємо, 9 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,12-26,15 гривні за долар.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НБУ гривня
Матеріали за темою
Нацбанк знову послаблює обмеження на валютному ринку. Наслідки 12 червня 2017, 07:20
Коломойський намагається розірвати договір поруки з НБУ по боргах "Приватбанку" 11 червня 2017, 18:00
Чисті валютні резерви НБУ зросли до 5 мільярдів доларів 11 червня 2017, 10:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті