Британці візьмуться за реструктуризацію боргів Києва

Київська міська державна адміністрація планує укласти з британською компанією White&Case договір про надання консультаційних та юридичних послуг.

Про це свідчать дані порталу державних закупівель ProZorro, передає "Слово і Діло".

Серед основних завдань компанії - консультація Києва з питань зміни місцевих умов зовнішніх позик, обміну, випуску та продажу боргових зобов'язань міста у 2017 році.

Очікувана вартість робіт - 19,5 мільйона гривень.

Послуги мають бути надані до 31 грудня 2017 року. Вони закуповуються в рамках переговорної процедури.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг "B-" української столиці - міста Київ з прогнозом "стабільний".