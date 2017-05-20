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S&P підтвердило рейтинг Києва, прогноз – стабільний

Субота, 20 травня 2017, 10:33

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг "B-" української столиці - міста Київ з прогнозом "стабільний".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після боргової реструктуризації у міста Києва немає комерційних боргів. Його прямий обов'язок складається з міжурядових зобов'язань перед центральним урядом", - наголошується в повідомленні агентства.

S&P вважає, що грошові резерви міста, ймовірно, залишаться високими і будуть служити буфером, якщо місто буде потребувати підтримки його пов'язаних з державою структур.

Агентство вважає, що сильні бюджетні показники дозволять місту протистояти невизначеностям нестабільної інституційної структури України.

Нагадаємо, 12 травня агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B".

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Київ
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