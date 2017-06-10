"Укргазвидобування" заплатить 800 мільйонів хорватам за буріння на Полтавщині

Хорватська компанія "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" отримає 786 мільйонів гривень від "Укргазвидобування" на виконання робіт з буріння в Полтавській області.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Йдеться про замовлення аутсорсингу буріння 6 газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, роботи з буріння буде проводити бригада з 52 осіб, починаючи з 4 серпня. В добу підрядники будуть використовувати 6500 л невизначеного виду палива по 0,75 євро, або 22,05 грн за літр, відзначається в повідомленні.

Також видання нагадує, що в аналогічному договорі "Укргазвидобування" з ТОВ "Спецмехсервіс" щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн/л з ПДВ.

"Сума нинішньої угоди на 20% нижче очікуваної вартості закупівлі в 986,9 млн гривень. Це другий завершений з 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд гривень.

"Північгазресурс", "Вікторіос Компані" і "Drilling Energy Technics Limited" (Великобританія) пропонували в 1,5-4,5 рази нижче ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали, а заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам", - повідомляє видання.

Відзначається, що власником компанії "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" є хорватська "INA d. d.", а кінцевими бенефіціарами - угорська "MOL Plc" (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) і приватні та інституційні інвестори (6,08%). Ця компанія виграла державний тендер в Україні вперше.

Нагадаємо, "Укргазвидобування" у квітні 2017 року видобула 1239,128 мільйона кубометрів природного газу, що на 5,318 мільйона перевищує планові показники.

Голова правління Укргазвидобування Олег Прохоренко заявив, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, і це дозволить не імпортувати "блакитне паливо".