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ЗМІ з'ясували ім'я ліквідатора банку, затриманого на хабарі у 5 мільйонів доларів

Середа, 7 червня 2017, 17:51

Уповноважена фондом гарантування на ліквідацію банку "Форум" Юлія Приходько була затримана СБУ на хабарі розміром 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляють "Схеми" на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"За нашою інформацією, йдеться про Приходько Юлію Вікторівну, від учора призначену уповноваженою особою на ліквідацію банку "Форум". А до цього вона була ліквідатором чотирьох дніпровських банків одночасно – "Меліор Банку", "ІнтерКредитБанку", "Актабанку" і банку "Аксіома"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 червня правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.

Економічна правда

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