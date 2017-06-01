Рішення Стокгольмського арбітражу рано оголошувати "перемогою" або "зрадою" - Демчишин

Рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу між НАК "Нафтогаз України" і АТ "Газпром" вимагає додаткового вивчення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова члена наглядової ради НАК Володимира Демчишина.

"Хтось шукає "зраду" або "перемогу", але поки рано говорити про ту чи іншу. Документ на 800 сторінок, і навіть щоб просто його прочитати, потрібно час", - сказав він.

"Наприклад, за ціною газу арбітраж визначив, що вона повинна бути на рівні хаба. Але незрозуміло, якого хаба - Баумгартен, NCG, або іншого? Ми очікували, що ціна буде на рівні "хаб мінус транспорт ", а арбітри дали просто "хаб", - зазначив Демчишин.

Демчишин додав, що, можливо, свій вердикт щодо ціноутворення Стокгольмський арбітраж пов'язав зі скасуванням принципу "бери, або плати" і фактичними обсягами закупівель.

"Арбітри скасували принцип "take or pay" - ми цього очікували, це логічно. В той же час, можливо, коректуючи ціну, вони виходили з такої логіки: "Послухайте, ви, коли підписували контракт, хотіли брати один обсяг, а за фактом берете менший. Змушувати вас брати додатковий обсяг можна. Але при цьому і ціна газу буде не такою, як ви пропонуєте, дисконт буде меншим", - зазначив член наглядової ради "Нафтогазу".

За словами Демчишина, поки немає чіткого розуміння і з питання того, чи доведеться "Нафтогазу" проводити виплату "Газпрому" і в якому обсязі.

"Поки немає чіткого розуміння, ми вважаємо. Юристи вивчають документ", - резюмував він.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.