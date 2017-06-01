Нацбанк не схвалив жодну з заявок на покупку "дочок" ВТБ

Національний банк України поки не схвалив жодну з заявок від потенційних покупців українських "дочок" ВТБ, група продовжує переговори.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заступника голови правління банку ВТБ Герберта Мооса.

"Ми зараз досить сильно знизили наші витрати там, ми закрили багато відділень, щоб банк не створював значного негативного впливу. У попередні роки ми зарезервували портфель, тому поточний стан такий, що банк не дає ніяких значимих додаткових витрат для нас ні з точки зору резервів, ні з точки зору операційних витрат ", - зазначив він.

Зараз ВТБ (Україна) займається оптимізацією витрат і проводить роботу з позиками, що залишилися балансі.

"Паралельно ми шукаємо покупців. Будь-який покупець банку повинен бути схвалений Нацбанком України. За нашою інформацією, жоден із заявлених покупців ні для нас, ні для інших російських банків поки не був схвалений Нацбанком. Тут виникає момент - це питання якості покупця або просто питання того, що жоден покупець не буде схвалений? ", - сказав Моос.

За його словами, у ВТБ є дві категорії потенційних інвесторів - місцеві і зарубіжні.

"Ми поки що проводимо переговори, рано сказати, що ми їх завершили", - зазначив він.

Нагадаємо, VTB очолив рейтинг збиткових банків по 2016 з показником в 351,7 млн ​​гривень збитків.

ВТБ розцінює свої втрати через закриття української "дочки" в 27 мільярдів рублів.