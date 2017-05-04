Аеропорт "Запоріжжя" не встиг вчасно відремонтувати злітно-посадкову смугу

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" перенесло відкриття злітно-посадкової смуги для обслуговування польотів на 10 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії.

За даними відомства, затримка робіт із ремонту смуги пов'язана з негодою у квітні, а також збільшенням обсягу необхідних робіт.

"Квітень підніс нам сюрприз із дощем і навіть снігом. Крім того, під час робіт виявилося, що ремонту потребує більша площа, ніж було заплановано. Все це і вплинуло на терміни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підрядники мають намір завершити роботи 9 травня та з 10 травня злітно-посадкова смуга зможе обслуговувати польоти.

Аеропорт "Запоріжжя" вирішив частково призупинити обслуговування рейсів 26 березня - 26 квітня через ремонт злітно-посадкової смуги.

Економічна правда