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Запорізький аеропорт тимчасово припинив роботу

Неділя, 23 квітня 2017, 18:00

В результаті погіршення погодних умов міжнародний аеропорт "Запоріжжя" припинив прийом і відправку авіарейсів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в адміністрації комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

"Через негоду розмокла грунтова смуга, а штучна злітно-посадкова смуга знаходиться в ремонті. Таким чином, введено обмеження на прийом повітряних суден на ґрунтову смугу до 22 квітня. Рішення про її відкриття буде прийматися відповідно до погодних умов", – розповіли в аеропорту.

При цьому в підприємстві відзначили, що штучна злітно-посадкова смуга буде відкрита після ремонту 4 травня, і тоді аеропорт відновить повноцінну роботу.

Як повідомлялося, з 26 березня 2017 року "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" приймав повітряні судна на ґрунтову ЗПС, оскільки єдина штучна ЗПС закрилася на ремонт.

Протягом майже місяця аеропорт приймав літаки тільки однієї авіакомпанії – "Мотор Січ", які здатні приземлятися і злітати з грунтової смуги. Решта авіакомпанії були змушені тимчасово скасувати рейси в Запоріжжя.

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Запоріжжя аеропорт
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