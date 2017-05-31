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Поліція оголосила у розшук екс-голову Інтеграл-банку

Середа, 31 травня 2017, 14:40

Національна поліція оголосила в розшук колишнього голову правління ліквідованого Інтеграл-банку Станіслава Михайлишина.

Про це сказано в ухвалі Печерського районного суду Києва, передають "Українські Новини".

Також відповідна інформація підтверджується на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які ховаються від органів досудового розслідування".

Михайлишин розшукується як підозрюваний за ч. 5 ст. 191 (присвоєння майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Відповідно до судових матеріалів, ліквідатор Інтеграл-банку становив позовну заяву про стягнення з екс-голови правління і його співучасників на 280 млн гривень.

Михайлишин керував банком з 1995 по 2015 рік.

У вересні 2015 банк був визнаний неплатоспроможним.

Як повідомлялося, у квітні Печерський районний суд Києва заарештував голову правління Діві Банку Сергія Горбачовського, котрий до 2015 року був заступником начальника казначейства Інтеграл-банку.

Слідство стверджує, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, разом із групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн гривень.

14 лютого ліквідатор Інтеграл-банку подав позовну заяву про стягнення з відповідачів, одним із яких є Горбачовський, 280 млн гривень.

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