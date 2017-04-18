Суд заарештував главу правління "Діві банку"

Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу голові правління "Діві банку" Сергію Горбачевському у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

"Прокурор клопотав про те, щоб ізолювати Горбачевського на період досудового розслідування з тієї причини, що він нібито тисне на свідків через соціальну мережу Facebook", - йдеться у повідомленні.

"Мова йде про публікацію Горбачевського, яка супроводжувалася текстом: "А ось і головний свідок у моїй справі, власною персоною (зліва). Той самий, який повідомив Нацполіціі, що, користуючись ніком SERG в ReutersDealing, я, будучи співробітником "Діві банку", нібито вивів з Інтегралу 280 млн гривень", - наголошується в прес-релізі.

Також на своїй сторінці в Facebook він привів фотокопію показів Асєєвої з офіційного звинувачення.

Нагадаємо, Горбачевський проходить як підозрюваний у справі про банкрутство "Інтеграл-банку".

Слідство стверджує, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, разом із групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн гривень.

У листопаді 2015 року він був призначений головою правління Діві Банку, а в лютому разом з родичами став власником 82% акцій цієї фінансової установи.

14 лютого ліквідатор Інтеграл-банку подав позовну заяву про стягнення з відповідачів, одним із яких є Горбачовський, 280 млн гривень.

27 лютого суд заарештував майно Горбачевського: земельна ділянка 0,2884 га, будинок 541,1 кв. м, будинок з будівлями 77 кв. м, 1/3 частини квартири, автомобілі Land Rover Range Rover, Porsche 911 Carrera S, Dodge Ram 1500 і 2 причепи.

При цьому адвокат Горбачевського заявив, що арешт майна був проведений із серйозним процесуальним порушенням.

3 березня суд відправив Горбачевського під домашній арешт, заборонивши з 22:00 до 7:00 залишати місце проживання.

У Діві Банку заявляють, що Національна поліція чинить тиск на роботу фінустанови і голови правління Горбачевського.

Економічна правда