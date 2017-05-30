У Міненерго знову вирішили підняти ціну на вугілля

Відтепер тонна вугілля при закупівлі буде коштувати 2 тисячі гривень проти попередньої ціни у 1730 гривень.

Про це під час наради на ДП "Львіввугілля" в понеділок зазначив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Укрінформ".

"Україна визначила чесну ціну на вугілля. Тонна палива відтепер коштуватиме 2000 гривень проти попередньої вартості в 1730 гривень. Це дозволить додатково залучити в галузь 45 – 50 мільйонів гривень. А це – запорука збільшення заробітної плати для шахтарів", - зазначив Насалик.

За словами міністра, питання збуту українського вугілля не стоїть. Зокрема, ДТЕК уже погодилась купувати його за підвищеною ціною. Намагаються торгуватись державні компанії.

Раніше повідомлялося, що НКРЕ при перегляді тарифів на відпуск тепла і електроенергії для теплоелектроцентралей планує закласти зростання ціни вугілля на 26,2-26,5%.

Нагадаємо, Міністерство енергетики просить Міністерство фінансів передбачити 1 млрд гривень додаткового фінансування при підготовці проекту змін до бюджету на 2017 рік.