Італійська авіакомпанія Alitalia почала процедуру банкрутства.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, передає РБК.

За даними агентства, процедура почалася, після того як співробітники компанії відкинули план з виведення авіаперевізника з кризи, який передбачав рекапіталізацію в розмірі 2 млрд євро, скорочення зарплат і робочих місць.

За початок процедури банкрутства акціонери проголосували одноголосно. Вони визнали серйозне "економічне і фінансове становище", в якому опинилася компанія, відзначається в заяві.

У компанію планується залучити тимчасову адміністрацію, яка представить нову стратегію розвитку. Вона, за даними агентства, може зробити продаж активів, скорочення діяльності і робочих місць. Якщо протягом двох років не вдасться вивести компанію з кризи, буде розглядатися питання про її ліквідацію.

Зазначимо, що авіакомпанія "Alitalia - Società Aerea Italiana" - найбільший авіаперевізник Італії, п'ятий за величиною в Європі. Штаб-квартира знаходиться в Римі, аеропорт базування - Фіумічіно (Леонардо да Вінчі).

Alitalia - приватна авіакомпанія: 51% належить італійській компанії CAI та 49% - національному авіаперевізнику ОАЕ Etihad Airways.

Парк літаків Alitalia - один з наймолодших у світі, середній вік авіалайнерів - близько 8 років. Загалом в компанії налічується більше 120 літаків.

Раніше повідомлялося, що змінивши "Бориспіль" на "Жуляни", Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.