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НБУ знизив офіційний курс гривні

Понеділок, 29 травня 2017, 09:36

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 травня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,34 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,49 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6419 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні на 26 травня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,27 за долар.

Економічна правда

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