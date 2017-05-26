Суд скасував ліквідацію "Банку Михайлівський"

Окружний адміністративний суд Києва за позовом компанії "Екосіпан" скасував рішення Нацбанку і Фонду гарантування про неплатоспроможність "Банку Михайлівський", введення в нього тимчасової адміністрації та ліквідацію.

Про це повідомляє Finclub.

Суд констатував, що перерахування 1,507 млрд грн з рахунку ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" на рахунки фізосіб хоч збільшило зобов'язання ФГВФО, але не було "операціями банку", оскільки "Банк Михайлівський" не був стороною договорів позики, а лише виконував розпорядження клієнта.

Виходячи з цього, суд вирішив, що "Банк Михайлівський" не здійснював операції, внаслідок яких його зобов'язання перед фізособами в межах гарантованої суми зросли за рахунок зменшення зобов'язань перед юридичними особами. А значить, причин для неплатоспроможності не було.

При цьому суд відмовився "зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ "Банк Михайлівський" в якості банку".

Нацбанк готує апеляцію.

"Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ" Екосіпан" і скасувавши рішення НБУ про віднесення "Банку Михайлівський" в категорію неплатоспроможних і ліквідацію цього банку, а також обидва рішення ФГВФО", - повідомили в Нацбанку.

НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року і повідомив, що ще 23 грудня 2015 року присвоїв фінустанові статус проблемної в зв'язку з ризиковою діяльністю.

За інформацією Нацбанку, з 20 травня банк провів велику кількість операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на мільярд гривень - з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

За даними НБУ, станом на 23 травня 100% акцій банку належало ТОВ "Екосіпан", 92,5% якого належить Віктору Поліщуку, 3,9% - Ігорю Дорошенку і 3% - Віктору Єрасову.

У банку "Михайлівський" заявили, що Поліщук 19 травня продав свою частку акцій в ТОВ "Екосіпан", якому належить 100% акцій банку, проте в НБУ заявили, що не погоджували продаж банку. Крім того, 20 травня голова правління ПАТ "Банк Михайлівський" Ігор Дорошенко повідомив НБУ, що залишив посаду 18 травня.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".