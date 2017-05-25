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Компанія Ахметова отримала перше вугілля з ПАР

Четвер, 25 травня 2017, 20:03

Перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в Україну.

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

"Наше перше судно з вугіллям із ПАР прибуло в Україну. Найближчим часом ми почнемо відвантажувати дефіцитний антрацит на склади наших ТЕС", - йдеться в повідомленні.

"За рахунок цих поставок ми зможемо підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду", - заявили в компанії.

На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Економічна правда

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