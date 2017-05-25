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Рева обіцяє щорічне підвищення пенсій з урахуванням інфляції

Четвер, 25 травня 2017, 18:32

Щорічне підвищення пенсій проходитиме з урахуванням рівня інфляції та зростання середньої зарплати.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба уряду.

"Жодних мінусів для пенсіонерів цей проект не містить. Проектом закону передбачено підвищення пенсій, відновлення соціальної справедливості та скасування обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів", - сказав міністр.

За його словами, приблизно 5,6 млн пенсіонерів отримають перерахунок пенсій відповідно до нового розміру зарплат.

"За умови, якщо народні депутати підтримають пенсійну реформу, а Верховна Рада ухвалить проект закону, вже з 1 жовтня наберуть чинності його окремі положення, які дозволять збільшити розмір пенсій", - повідомив міністр.

"Конкретний розмір надбавок залежатиме від конкретних пенсійних справ – це залежить від рівня заробітку та від тривалості стажу. І це тільки початок – законом буде впроваджено механізм, який дозволить підвищувати розмір пенсій щороку, і не лише на рівень інфляції, але й відповідно до рівня зростання середньої заробітної плати", – заявив Рева.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Економічна правда

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