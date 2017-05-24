До бюджету надійдуть ще 200 мільйонів від Тедіс Україна - Луценко

Генеральний прокурор заявив, що у справі Тедіс Україна до держбюджету надійшло 300 мільйонів гривень, очікується ще 200 мільйонів гривень.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

Як повідомляється, Луценко нагадав, що сума штрафу, яку має виплатити компанія Тедіс Україна, 500 мільйонів гривень.

"Повернули 300, а буде ще 200 (мільйонів гривень - ред.)", - запевнив Луценко.

Раніше сьогодні стало відомо, що ГПУ повідомила про підозру бізнесменові Олександру Грановському. Йдеться про досудове розслідування злочинів, скоєних посадовими особами Тедіс Україна.

Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня.

31 березня Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.