Нацбанк обурений рішенням суду на користь Суркісів

Національний банк обурений рішеннями суду про повернення братам Суркісам 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

"Національний банк обурений останніми рішеннями судів про нібито неправомірність входження держави в капітал Приватбанку й процедури bail-in", - сказано в повідомленні.

НБУ зазначає, що всі рішення щодо Приватбанку були прийняті винятково в рамках спеціальної процедури, передбаченої ст. 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Також НБУ має намір звертатися в суди вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень і впевнений у законності проведеної процедури bail-in.

Як повідомлялося, окружний адміністративний суд Києва зобов'язав "Приватбанк" повернути "А-банку" та особисто сім'ї Суркісів понад 1,4 мільярда гривень, примусово конвертованих у акції банку під час націоналізації.