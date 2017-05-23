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Нацбанк обурений рішенням суду на користь Суркісів

Вівторок, 23 травня 2017, 20:50

Національний банк обурений рішеннями суду про повернення братам Суркісам 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

"Національний банк обурений останніми рішеннями судів про нібито неправомірність входження держави в капітал Приватбанку й процедури bail-in", - сказано в повідомленні.

НБУ зазначає, що всі рішення щодо Приватбанку були прийняті винятково в рамках спеціальної процедури, передбаченої ст. 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Також НБУ має намір звертатися в суди вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень і впевнений у законності проведеної процедури bail-in.

Як повідомлялося, окружний адміністративний суд Києва зобов'язав "Приватбанк" повернути "А-банку" та особисто сім'ї Суркісів  понад 1,4 мільярда гривень, примусово конвертованих у акції банку під час націоналізації.

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