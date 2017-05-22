Фірми Курченка вивезли з Донбасу до РФ мільйон тонн вугілля - ЗМІ

У 2016 році Росія отримала з окупованих територій Донецької і Луганської областей 940 тисяч тонн антрациту і ще близько 95 тисяч тонн інших сортів вугілля.

Про це повідомляє Liga.net.

Відзначається, що це тільки ті обсяги, які офіційно потрапили в статистику залізничних перевезень Російської залізниці.

У 2015 році до РФ з України нелегально вивезли близько 1,3 млн тонн вугілля тільки антрацитової групи.

Зазначається, що вивозять з Донбасу вугілля в РФ фірми біглого Сергія Курченка "Петролеум капітал", "Внєшторгсервіс" і ряд інших компаній.

Далі паливо йде на експорт в європейські та африканські країни. Схему таких поставок налагодили ще два роки тому.

Російські держоргани оформлюють вивезення донбаського вугілля як імпорт з України. Постачальники, засновані лідерами бойовиків "ЛНР/ДНР", проходять в документах, як українські компанії.

Одержувачі вугільної продукції в Росії переоформлюють нелегальне вугілля і експортують його з російських портів або постачають на електростанцію на півдні РФ, що належить "Газпрому".

Частина вивезеного з Донбасу палива повертається в Україну під виглядом південноафриканського для потреб державної "Центренерго".

Крім структур Курченко поставками вугілля з Донбасу в РФ займається компанія "Вугільні технології" з Ростова-на-Дону. Засновником компанії значився Валерій Донсков. Пізніше серед власників "Вугільних технологій" з'явилися ще дві людини - В'ячеслав Дрюченко і Олександр Мельничук. Всі троє володіють по 33% статутного капіталу трейдера.

Мельничук на сепаратистських ресурсах згадується як "заступник міністра енергетики ЛНР".

Мельничук також володіє 10% в заснованій у вересні 2014 року "Кримській паливно-енергетичній компанії" (КТЕК, Сімферополь). Мажоритарний власник цієї компанії через дніпровську компанію ЮГ-Скан - Сергій Огурцов. У Верховній Раді п'ятого скликання Огурцов значився помічником біглого екс-депутата Олега Царьова.

У Мельничука є брат - Сергій. Він є власником зареєстрованої в Києві компанії "Ровеньки-Углепостач". Ця компанія до березня цього року була найбільшим легальним експортером видобутого в ОРДЛО сортового антрациту. Вугілля компанія купувала у холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Через блокаду окупованих територій "Ровеньки-Углепостач" згорнула експортний бізнес.

Нагадаємо, з квітня 2017 року управління українськими металургійними заводами, які опинилися на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ "Внєшторгсервіс".