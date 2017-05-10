Українські метзаводи в ОРДЛО перейшли в управління Курченко - ЗМІ

З квітня управління українськими заводами, які опинилися на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ "Внєшторгсервіс".

Про це повідомляє "Комерсант".

4 квітня ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко підписав "указ", в якому "тимчасовим адміністратором" українських заводів, розташованих на території "ДНР" було визначено ЗАТ "Внєшторгсервіс".

Як повідомляє видання, в опублікованій в той же день постанові "ради міністрів" терористів перераховувалися підприємства, що переходять під тимчасову адміністрацію "Внєшторгсервіса".

У список потрапили металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, "Єнакіївський коксохімпром", Ясинівський коксохімічний завод, "Макіївкокс", Харцизький трубний завод.

Хоча цей указ був підписаний лише на початку квітня, підприємства на території ДНР і ЛНР почали переходити під контроль ЗАТ "Внєшторгсервіс" ще в березні, йдеться в статті.

За минулий з тих пір місяць у ЗАТ "Внєшторгсервіс" не з’явилося ні інтернет-сайту, ні офісу. Ні в одному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить.

Ім'я можливого керівника "Внєшторгсервіса" лише раз було згадано на інтернет-сайтах "ЛНР".

У зверненні профспілки працівників вугільної промисловості до робочих місцевого підприємства "Краснодонвугілля" говорилося, що після введення там з 1 березня зовнішнього управління колишній власник - компанія "Метінвест" - припинив свою роботу на підприємствах з 15 березня.

"Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", - сказано в зверненні

До 2014 року Пашков працював віце-губернатором Іркутської області. Колишній Іркутський віце-губернатор став також президентом благодійного фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів, зареєстрованого в грудні 2015 року. Власного сайту у фонду немає, немає жодного його звіту і на інформаційному порталі Мін'юсту.

25 лютого Служба безпеки України розповсюдила заяву, в якій звинуватила фонд Пашкова в тому, що він використовується для наповнення бюджету самопроголошеної ЛНР.

В СБУ заявили, що фонд через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо в так званий "Державний банк ЛНР".

Колишній депутат Верховної ради Олег Царьов, який втік в 2014 році, розповів, що, за його інформацією, за компанією "Внєшторгсервіс" стоїть також втікший з України бізнесмен Сергій Курченко.

Про те, що контроль над їх підприємствами перейшов саме до Курченко, розповіли також робочі Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного комбінату і вуглевидобувного підприємства "Орджонікідзевугілля" (об'єднує шість шахт в Горлівці і Єнакієвому).

У свою чергу, "міністр промисловості і торгівлі" самопроголошеної ДНР Олексій Грановський підтвердив: "Внєшторгсервісом" керує Володимир Пашков з російським громадянством, до цього він був радником глави республіки з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам ". На уточнююче запитання, про яких партнерів йдеться, Грановський відповів: "Партнер у нас один - Російська Федерація".