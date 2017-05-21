Незабаром з Польщі до Львова може з’явитись ще одне авіасполучення

Летовище польського міста Бидгощ веде переговори зі Львовом про налагодження авіасполучення, яке може почати функціонувати з кінця липня.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на видання wyborcza.pl.

"Наразі не можу нічого підтвердити, тривають переговори з авіаперевізником", - заявив речник летовища з міста Бидгощ Артур Недзвецький.

Інформацію про започаткування авіасполучення Бидгощ-Львів з кінця липня оприлюднила представник Вищої школи економіки з Бидгоща Марта Сікора.

За інформацією видання, промоційні квитки за цим авіасполученням коштували б близько 100 злотих (600 грн).

Газета зазначає, що у місті та регіоні навчається багато студентів з України, а також працює понад 10 тисяч осіб.

Перспективним цей напрям у Польщі називають також і в контексті початку функціонування з червня безвізового режиму між Україною та ЄС.

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