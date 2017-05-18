Україна очікує позитивного завершення місії МВФ - Нацбанк 

Українська влада досягне консенсусу з місією Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві, і наша країна отримає п'ятий транш кредиту Фонду в рамках програми.

Про це заявив журналістам виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій в кулуарах щорічної дослідницької конференції, організованої НБУ разом з Національним банком Польщі і за підтримки уряду Канади та Київської школи економіки, пише УНІАН.

Смолій нагадав, що місія працюватиме з НБУ, урядом та Адміністрацією президента за чотирма ключовими напрямками: пенсійна реформа, земельна реформа, антикорупційний суд і стратегія розвитку державних банків.

"Я думаю, що з усіх цих питань буде досягнуто консенсусу, і ми отримаємо черговий транш", - сказав він.

При цьому Смолій не став прогнозувати терміни отримання наступного траншу, нагадавши, що до кінця року теоретично можливо ще два-три перегляди програми з МВФ.

"Ми очікуємо, що загальна сума становитиме 4,5 мільярда доларів, і термін буде залежати від того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення", - додав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва 16 травня.