Україна витрачала мільярд за рік на російське ПЗ – Радбез

Із державного бюджету України щороку витрачалося близько 1 млрд гривень на закупівлю російського програмного забезпечення.

Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров під час круглого столу у середу, передає "Укрінформ".

"Вже четвертий рік йде неоголошена війна. І ми не можемо собі забезпечити фінансування, особливо за гроші державного бюджету - а держбюджет витрачає щорічно до 1 млрд гривень на закупівлю російського програмного забезпечення, - на фінансування країни-агресора", - сказав він.

Представник РНБО додав, що податки російських ІТ-компаній, які заробляють в Україні, йдуть потім на фінансування гібридної війни проти України.

"Гроші з нашого бюджету йдуть, а потім у вигляді податків повертаються у вигляді бомб і снарядів на наших солдат, які кожен день відстоюють нашу можливість спокійно сидіти в красивих офісних приміщеннях за круглими столами у мирному місті Києві", - сказав він.

За його словами, саме це було однією з причин, крім інших, чому РНБО України прийняла рішення про обмежувальні заходи проти російських ІТ-компаній.

Петров підкреслив, що процедура запровадження санкцій відбувалася у суворій відповідності із законодавством України.

Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. 17 травня він набув чинності.

Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Односклассники.