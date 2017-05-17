Окупанти переводять електромережі Севастополя під юрисдикцію РФ

Електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.

Про це пише "Комерсант".

За словами так званого "віце-губернатора" Севастополя Володимира Базарова, російське ТОВ "Севастопольенерго" вже отримало від ПАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (зареєстровано в Київській області – Ред.) міські мережі.

Він не уточнив обсягу переданих активів і не зміг відповісти, чи були мережі викуплені або відібрані, так як це питання вирішувалося "на рівні двох приватних компаній".

Після анексії Криму Росією мережами Севастополя продовжувала керувати українська "Севастопольенерго".

У ЗМІ компанію пов'язують з депутатом Держдуми Олександром Бабаковим і президентом ФК ЦСКА Євгеном Гінером, яким належить одна з найбільших в Україні електроенергетичних груп VS Energy.

Реєстрація ТОВ в Росії - перший крок з виходу "Россетєй" до окупованого Криму, вважають співрозмовники видання в галузі. Про такий намір держхолдингу стало відомо на початку лютого.

Групі VS Energy належить вісім енергопостачальних підприємств, вона найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова.

VS Energy підконтрольні "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Жітоміробленрго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", група також має частку в "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго" .

Як відомо, у жовтні 2015 року Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо діяльності VS Energy.

Економічна правда