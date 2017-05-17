Окупанти переводять електромережі Севастополя під юрисдикцію РФ
Електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.
Про це пише "Комерсант".
За словами так званого "віце-губернатора" Севастополя Володимира Базарова, російське ТОВ "Севастопольенерго" вже отримало від ПАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (зареєстровано в Київській області – Ред.) міські мережі.
Він не уточнив обсягу переданих активів і не зміг відповісти, чи були мережі викуплені або відібрані, так як це питання вирішувалося "на рівні двох приватних компаній".
Після анексії Криму Росією мережами Севастополя продовжувала керувати українська "Севастопольенерго".
У ЗМІ компанію пов'язують з депутатом Держдуми Олександром Бабаковим і президентом ФК ЦСКА Євгеном Гінером, яким належить одна з найбільших в Україні електроенергетичних груп VS Energy.
Реєстрація ТОВ в Росії - перший крок з виходу "Россетєй" до окупованого Криму, вважають співрозмовники видання в галузі. Про такий намір держхолдингу стало відомо на початку лютого.
Групі VS Energy належить вісім енергопостачальних підприємств, вона найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова.
VS Energy підконтрольні "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Жітоміробленрго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", група також має частку в "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго" .
Як відомо, у жовтні 2015 року Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо діяльності VS Energy.
Економічна правда
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