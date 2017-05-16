Акції Яндексу втратили 3,3% на біржі

Акції компанії "Яндекс" на торгах Московської біржі демонстрували зниження на 3,3% (до 1,565 руб за акцію) на тлі введення Україною обмежень на комерційну діяльність і роботу сервісів компанії.

Про це свідчать дані торгів Московської біржі, повідомляє ДТ.

Зазначається, що до інформації про введення Україною санкцій проти "Яндекса", акції компанії росли в межах 2%.

Раніше повідомлялося, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.