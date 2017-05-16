"Газпром" збільшив постачання газу на окуповані території

Російський "Газпром" заявив, що в першому кварталі цього року поставив на окуповані території Донецької та Луганської областей понад 1,1 млрд кубометрів газу.

Про це свідчить квартальний звіт російського монополіста, пише Liga.net.

У порівнянні з 1 кварталом 2016 року (995 млн кубометрів) поставки газу на окупований Донбас збільшилися на 11,5%. В "Газпромі" це пояснюють "більш низькими температурами".

"Газпром" продовжує оформляти поставки газу в окуповані райони як експорт в Україну. НАК "Нафтогаз України" неодноразово заявляла, що поставки газу на Донбас суперечать контракту і компанія не збирається їх оплачувати.

Як повідомлялося, в 2016 році "Газпром" поставив на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,39 млрд кубометрів газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд більшому ніж у 2015 році.

У 2015 році "Газпром" поставив на Донбас 1,7 млрд кубометрів газу за ціною 186 доларів за тисячу кубометрів, випливає зі звітності "Газпрому" за 2015 рік і даних "Нафтогазу".

Нагадаємо, український холдинг не закуповує газу у "Газпрому" з листопада 2015 року.