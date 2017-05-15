Нафтогаз може постачати газ населенню без будь-яких рішень Кабміну - РГК

"Регіональна газова компанія" вітає намір НАК "Нафтогаз України" постачати газ населенню без посередників і вказує на те, що для цього не потрібні будь-які додаткові рішення уряду.

Про це йдеться в заяві РГК, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз України" може розпочати пряме постачання газу населенню в будь-який час і в будь-якому регіоні України за ціною, яка не має перевищувати ціну нинішніх постачальників, на яких Кабінетом Міністрів покладено спеціальні обов'язки", - цитує прес-служба директора РГК Олександра Притику.

В той же час у РГК вважають необгрунтованими висловлювання головного комерційного директора НАК Юрія Вітренка про роль нинішніх газових збутових компаній.

"Заяви топ-менеджерів "Нафтогазу" про нібито "паразитичні" функції нинішньої збутової системи, викликають подив і свідчать про те, що керівництво компанії неадекватно оцінює свої можливості займатися роздрібною торгівлею, що може призвести до багатьох проблем, з якими вже зіткнулися підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), єдиним постачальником для яких є "Нафтогаз", - зазначають у прес-службі.

У РГК додають, що підприємств ТКЕ лише кілька тисяч, побутових же споживачів газу - на порядки більше.

"Газопостачання побутовим споживачам, яких в Україні понад 13 млн - це комплекс складних бізнес-процесів, які передбачають достовірний облік спожитого газу, кваліфіковану договірну і претензійну роботу, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, відповідну кількість центрів, якісну обробку даних мільйонів споживачів з пільгами і субсидіями, масовий друк і доставку рахунків, а також багато іншого", - резюмують в групі компаній.

У РГК також нагадують, що їхні структури збуту за підсумками минулого опалювального сезону забезпечили розрахунки від побутових споживачів на користь "Нафтогазу" на рівні 97%.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету Міністрів України покласти на компанію функції постачальника газу населенню в рамках механізму спеціальних зобов'язань.

НАК готовий запропонувати на розгляд уряду рішення, яке дозволить усунути із процесу постачання газу населенню з ресурсів "Нафтогазу" непотрібних посередників від Group DF Дмитра Фірташа.

Зазначається також, що крім ринку постачання газу Group DF контролює надзвичайно велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Нагадаємо, ПАТ "Газтек" (підконтрольна Group DF) володіє пакетами більш ніж в 20 обл- і міськгазів в Україні.

Власниками "Газтека" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.