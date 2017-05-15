Світ очікує на новий сплеск вірусу WannaCry

Державні установи, організації та підприємства по всьому світу 15 травня, на початку нового робочого тижня, готуються відбивати нові кібератаки після поновлення робочого тижня.

Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на Reuters.

Експерти з кібербезпеки припускають, що зафіксована наприкінці минулого тижня вірусна атака може активізуватися, коли співробітники знову увімкнуть свої комп’ютери.

Фахівці заявили, що уважно стежитимуть за активністю в Азії, яку цей напад зачепив не так сильно, як решту світу.

У вірусу-здирника WannaCrypt з'явилася оновлена версія. Вірус навчили не звертати увагу на безглузде доменне ім'я, що вже припинило його поширення.

Директор Європейського поліційного агентства Роб Вейнрайт заявив, що жертвами масової кібератаки 12 травня стали близько 200 тисяч фізичних і юридичних осіб у 150 країнах. За даними Європолу, найбільше від атаки постраждали Велика Британія і Росія.

У всіх випадках використовувалася програма-вимагач. Вірус потрапляє в комп’ютер і зашифровує всі файли, після чого вимагає оплату розблокування в цифровий валюті, біткоінах.

Темп атак з боку авторів вірусу, який має кілька назв (зокрема, WannaCry) уповільнився пізно ввечері 12 травня – після того, як заблокованими виявилися принаймні 100 тисяч комп’ютерів. Зловмисники вимагали від власників комп’ютерів заплатити від 300 до 600 доларів у віртуальній валюті біткоін, щоб знову отримати доступ до зашифрованих даних.

Фахівці з комп’ютерної безпеки радять встановити останні оновлення операційних систем і захисних програм.