Надходження ЄСВ до бюджету збільшились на третину - ДФС

Зі збільшенням мінімальної зарплати надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зросли на 8,8 мільярда гривень.

Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на інформаційний запит Укрінформу.

"Фонд оплати праці за січень - лютий 2017 року становив 109 млрд грн, що на 31,6 млрд грн (або 40,8%) більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У цьому періоді надійшло 38,8 млрд грн єдиного внеску, що на 8,8 млрд грн, або на 29,4%, більше, ніж за відповідний період минулого року", - зазначили в прес-службі ДФС.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2017 році визначено в розмірі 731,03 млрд гривень, зокрема загального фонду – 673,74 млрд гривень, що відповідно на 20,3% і 17,1% перевищує доходи, закріплені у державному бюджеті на 2016 рік.

Видатки держбюджету в цьому році заплановані в обсязі 800,03 млрд гривень, зокрема загального фонду – 739,71 млрд гривень, перевищуючи планові видатки держбюджету-2016 відповідно на 17,4% і 14,3%.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати закладено у закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік", який парламент ухвалив 21 грудня.