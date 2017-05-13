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ProZorro зекономила більше 16,7 мільярда гривень

Субота, 13 травня 2017, 18:41

Загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, перевищила 16,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки і розвитку торгівлі.

Як зазначається, на сьогодні у системі  ProZorro зареєстровано 581 тис торгів, кількість їх учасників перевищила 95 тис.

Сума економії в даному випадку - це різниця між очікуваною вартістю закупівлі та сумою коштів, що фактично перерахована з бюджету на рахунок постачальника товару чи послуг.

"ProZorro - потужний інструмент боротьби із корупцією у держзакупівлях, економічний ефект якого уже відчутний. А головне - доступ до статистики та результатів закупівель мають усі громадяни України, що робить контроль за витратою державних коштів можливим для всіх", - наголосив Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Нагадаємо, раніше Нефьодов розповів, як депутати намагаються "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.

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