ProZorro зекономила більше 16,7 мільярда гривень
Загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, перевищила 16,7 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки і розвитку торгівлі.
Як зазначається, на сьогодні у системі ProZorro зареєстровано 581 тис торгів, кількість їх учасників перевищила 95 тис.
Сума економії в даному випадку - це різниця між очікуваною вартістю закупівлі та сумою коштів, що фактично перерахована з бюджету на рахунок постачальника товару чи послуг.
"ProZorro - потужний інструмент боротьби із корупцією у держзакупівлях, економічний ефект якого уже відчутний. А головне - доступ до статистики та результатів закупівель мають усі громадяни України, що робить контроль за витратою державних коштів можливим для всіх", - наголосив Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Нагадаємо, раніше Нефьодов розповів, як депутати намагаються "вбити" Систему публічних електронних закупівель ProZorro.
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