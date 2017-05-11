Шимків відповів Гройсману щодо корупційних ризиків у впровадженні 4G

Заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків відповів прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману щодо корупційних ризиків у впровадженні 4G.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кажуть там Секретаріат КМУ знайшов "корупційні ризики". Крім суто технологічних змін та змін, що стосуються космічної тематики, що готувалися ДССЗЗІ, саме в цій постанові з’являється можливість використання технології LTE-Advanced (4G)", - написав він.

Як зазначив Шимків, значно більший корупційний ризик є в затягуванні процесу прийняття цих змін.

"Тому що комусь дуже кортить продовжити свою ліцензію на певну смугу частот без конкурсу, а потім торгувати цією смугою та/або запровадити LTE в цій смузі без конкурсу. Навіть заявочку подали…", - написав Шимків.

"Ну дуже комусь кортить отримати право запускати технологію 4G у своєму огороді не на конкурсних засадах, та без внесків до державного бюджету", - додав він.

Як зазначає Шимків на своїй сторінці, проект постанови з’явився ще в грудні 2016 року.

9 лютого 2017 р. на Урядовому комітеті під головуванням Першого-віце прем’єра Кубіва його погодили, а у висновку МінЮсту в графі 8 "Антикорупційна експертиза" - написано, що відсутні корупціогенні фактори. Були лише частково враховані зауваження від Міноборони та Генштабу, що стосувалися технічних питань.

14 лютого 2017 р. постанову КМУ голосують без зауважень і виступів.

"І ось на 86 день після голосування. Максим Нефьодов має вивчити "корупційні ризики" постанови … Віримо в Макса!", - додав Шимків.

Нагадаємо, що Гройсман заявив, що постанова про перерозподіл радіочастот може нести корупційні ризики і доручив заступнику МЕРТ Максиму Нефьодову провести нараду з усіма зацікавленими сторонами для оцінки можливої наявності корупційних ризиків в постанові.