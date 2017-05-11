Гройсман боїться, що постанова про впровадження 4G може бути корупційною

Гройсман доручив МЕРТ обговорити можливу наявність корупційних ризиків в необхідному для впровадження 4G тендері.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив першому заступнику МЕРТ Максиму Нефьодову провести нараду з усіма зацікавленими сторонами для оцінки можливої наявності корупційних ризиків в постанові про внесення змін до плану радіочастотного ресурсу, необхідній для проведення тендерів на впровадження зв'язку 4G.

"У мене на підписі є постанова про перерозподіл радіочастот. Мені надійшло застереження з боку секретаріату про те, що ця постанова може нести корупційні ризики", - звернувся прем'єр до Нефьодова на засідання Кабміну в четвер.

"Перш ніж його підписати, я б дуже просив би зібрати робочу нараду з усіма зацікавленими сторонами, що б ми оцінили, є там ризики чи ні", - додав він.

Гройсман попросив провести таку нараду максимально оперативно, щоб відразу підписати постанову в разі, якщо інформація про корупційні ризики не підтвердиться.

"Перш ніж підписати, потрібно зрозуміти, чи не буде тих проблем, які були раніше, в тому числі. Щоб це було публічно відкрито і якісно, а найголовніше - конкурентно. Щоб не підігравати тим, хто потім захоче в ручному режимі все перерозподіляти" , - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше заступник глави адміністрації президента, секретар Нацради реформ Дмитро Шимків закликав прем'єр-міністра підписати і опублікувати цю постанову, яку було прийнято Кабміном 14 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що на ліцензію 4G претендують 7 операторів, в тому числі Київстар, Lifecell і МТС Україна.