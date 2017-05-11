НБУ хоче купити у банків до 100 мільйонів доларів

Національний банк України 11 травня оголосив аукціон з купівлі до 100 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"У середу оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону – до 100 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

11 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:40 встановилися на рівні 26,41-26,43 гривні за долар.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 травня на 5 копійок до 26,45 гривні за долар.

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Економічна правда