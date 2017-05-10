"Кошти Януковича" можна використати лише після змін до бюджету - Мінфін

Конфісковані кошти оточення екс-президента Віктора Януковича в розмірі 1,1 мільярда доларів можуть бути використані лише після внесення змін до закону про державний бюджет.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

"Перевищення [суми надходжень від спецконфіскації - ЕП] понад 11,5 млрд грн зараховується, однак може бути використане лише після внесення змін до Закону про державний бюджет. Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових витрат", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що в держбюджеті на 2017 рік надходження від спецконфіскації передбачені в розмірі 11,5 млрд грн і чітко зазначено, що ці кошти підуть на оборону і безпеку, підтримку агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, у Фонд регіонального розвитку тощо.

Мінфін також зазначив, що сума в 1,1 млрд доларів включає як тіло, так і нараховані відсотки.

Як відомо, із арештованих коштів оточення Януковича конфісковані лише ті, які перебували на рахунках в Ощадбанку. Загальна сума конфіскованого становить 1,3 мільярда доларів, з них 1,1 мільярда - готівка і близько 200 мільйонів доларів - валютні облігації.

Ще 100-200 мільйонів доларів знаходяться на рахунках в Укргазбанку, тому загальна сума сягає близько 1,4-1,5 мільярда доларів.

Передбачається, що валютні облігації спишуться в якості погашення внутрішнього боргу, а 1,1 мільярда доларів спрямують до держбюджету.

Після того, як Ощадбанк перерахує кошти на валютний рахунок Мінфіну, вони будуть враховані в золотовалютних резервах НБУ.

Конвертувати долари в гривні уряд може за допомогою Нацбанку - НБУ може викупити долари у Мінфіну за гривні, або шляхом продажу валюти на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, 28 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов і генпрокурор Юрій Луценко заявили, що набрало чинності рішення суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Віктора Януковича і його оточення.

3 травня президент Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,1 млрд доларів зараховані на рахунки Держказначейства.

Економічна правда