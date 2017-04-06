Українцям підвищать пенсії вже з 1 травня

1 травня відбудеться підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

"У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – від 1 травня 2017 року і від 1 грудня 2017 року", - сказав міністр.

За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) від 1 травня становитиме 1312 гривень, а від 1 грудня - 1373 гривень.

"Тобто для 8 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована", - додав Розенко.

Нагадаємо, раніше Розенко заявив, що пенсію можна оформити без прив’язки до місця проживання, в будь-якій точці країни.

Економічна правда