Українцям підвищать пенсії вже з 1 травня
1 травня відбудеться підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.
"У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – від 1 травня 2017 року і від 1 грудня 2017 року", - сказав міністр.
За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) від 1 травня становитиме 1312 гривень, а від 1 грудня - 1373 гривень.
"Тобто для 8 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована", - додав Розенко.
Нагадаємо, раніше Розенко заявив, що пенсію можна оформити без прив’язки до місця проживання, в будь-якій точці країни.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.