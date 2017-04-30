Відкрився новий авіамаршрут з Чернівців до Мілану

28 квітня з аеропорту Чернівці був виконаний перший рейс компанії МАУ в італійський Бергамо, який знаходиться приблизно за 50 км від Мілана.

Про це повідомляє ЦТС.

29 квітня з Бергамо до Чернівців прибув зворотний рейс.

Польоти були виконані повітряним судном Embraer-145 з бортовим номером UR-DNT.

Повідомляється, що МАУ збільшить кількість польотів до Італії в літній сезон навігації.

Зокрема, програма прямих міжнародних рейсів з регіонів України включає маршрути Львів-Болонья (двічі на тиждень: зі Львова по понеділках і четвергах, з Болоньї по вівторках і п'ятницях) і Львів-Рим (зі Львова по суботах, з Риму по неділях).

Також, польоти здійснюватимуться за маршрутами Івано-Франківськ - Венеція (по четвергах) і Чернівці-Бергамо (двічі на тиждень: з Чернівців по п'ятницях і неділях, з Бергамо по понеділках і суботах).

Нагадаємо, компанія "Міжнародні авіалінії України" вводить збір в розмірі 9 доларів при бронюванні квитків через агентства.