Відкрився новий авіамаршрут з Чернівців до Мілану
28 квітня з аеропорту Чернівці був виконаний перший рейс компанії МАУ в італійський Бергамо, який знаходиться приблизно за 50 км від Мілана.
Про це повідомляє ЦТС.
29 квітня з Бергамо до Чернівців прибув зворотний рейс.
Польоти були виконані повітряним судном Embraer-145 з бортовим номером UR-DNT.
Повідомляється, що МАУ збільшить кількість польотів до Італії в літній сезон навігації.
Зокрема, програма прямих міжнародних рейсів з регіонів України включає маршрути Львів-Болонья (двічі на тиждень: зі Львова по понеділках і четвергах, з Болоньї по вівторках і п'ятницях) і Львів-Рим (зі Львова по суботах, з Риму по неділях).
Також, польоти здійснюватимуться за маршрутами Івано-Франківськ - Венеція (по четвергах) і Чернівці-Бергамо (двічі на тиждень: з Чернівців по п'ятницях і неділях, з Бергамо по понеділках і суботах).
Нагадаємо, компанія "Міжнародні авіалінії України" вводить збір в розмірі 9 доларів при бронюванні квитків через агентства.
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