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МАУ стягуватиме 9 доларів при бронюванні квитків через агентства

Середа, 19 квітня 2017, 09:00

Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.

Про це повідомило видання skift.com, передає avianews.com

У авіакомпанії підтвердили цю інформацію. Прес-секретар Євгенія Сацька зауважила, що новий збір не стягуватиметься з квитків, які купуються на сайті МАУ, в касах і контакт-центрі МАУ, а також через офіси партнерських агентств.

При покупці через агентства вартість квитків підніметься на 18 доларів для прямих перельотів туди-назад (2 сегмента) і на 36 доларів для перельотів туди-назад, що включають пересадки (4 сегмента).

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України ввела обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.

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