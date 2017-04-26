За вугілля з Грузії Центренерго може переплатити 7-11 мільйонів доларів

Центренерго може переплатити грузинській компанії Сакнахшірі, яка виграла тендер на постачання 700 тисяч тонн вугілля, близько 10 доларів на кожній тонні в зв'язку із завищеною стартовою вартістю.

Про це пише Liga.Net.

"Торги за принципом зменшення ціни стартували з позначки 1904 млн гривень, що відповідало 101 дол/ тонна і в підсумку знизилися до 1808 млн, або 96,9 дол/тонна за курсом НБУ. Формально Центренерго заощадила 4 дол/тонна, в реальності компанія переплатить на кожній тонні близько 10 доларів в зв'язку із завищеною стартовою вартістю", - пише автор.

Станом на 24 квітня вартість вугільних ф'ючерсів в Роттердамі становила 70-75 дол/тонна, в залежності від місяця постачання.

"Таким чином, з урахуванням витрат на доставку - близько 12 дол/тонна - ринкова вартість вугілля не повинна перевищувати 85-88 дол/тонна з урахуванням маржі постачальника. На липень-жовтень можна законтрактувати вугілля по 83-84 долара з урахуванням фрахту і перевалки", - йдеться в статті.

Як наголошується, в разі подальшого зниження вартості енергетичного вугілля в Роттердамі сукупна переплата Центренерго може становити 7-11 млн доларів.

"Втім, ціна яку держкомпанія заплатить переможцю, передбачає лише постачання в український порт. В реальності (з урахуванням доставки з порту на ТЕС - Ред.) вугілля для Центренерго обійдеться ще дорожче", - відзначає автор.

У вівторок стало відомо, що грузинська компанія Сакнахшірі стала переможцем тендеру ПАТ "Центренерго" на постачання 700 тисяч тонн вугілля.

До цього Центренерго скасувало два оголошених в березні-квітні тендери на постачання вугілля через відсутність пропозицій.

Сакнахшірі - вугільне підприємство, що входять до складу однієї з найбільших корпорацій Грузії Georgian Industrial Group (GIG).

Кінцевий власник GIG - бізнесмен Давид Бежуашвілі, колишній соратник Михайла Саакашвілі і рідний брат екс-міністра закордонних справ Грузії Гела Бежуашвілі.

У Georgian Industrial Group є активи в Україні. GIG володіє 29% заводу з виробництва інсуліну Індар. Компанія купила частку в підприємстві в 2016 році через кіпрську офшорку Luraq Investments Limited.

Крім того, GIG володіє 100% ТОВ Українська енергетична компанія (колишня назва - Енергоагропромпостач).

Українська енергетична компанія в свою чергу володіє часткою в ТОВ Астрамед, де також партнером була компанія Моренго народного депутата Олександра Супруненка і його брата В'ячеслава, колишнього зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Останні кілька років Черновецький живе в Грузії.