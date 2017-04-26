Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала не виключає, що обшуки СБУ можуть бути пов'язані з тиском у справі Skymall.

Про це він повідомив в коментарі Економічній правді.

"Поки не знаю звідки ноги ростуть, але, можливо, хочуть відбити бажання боротися за виконання рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду по Skymall", - сказав він в коментарі ЕП.

"Але це знову підтверджує, що без реформи правоохоронних органів, судової системи, без створення Служби фінансових розслідувань та Антикорупційних судів, ми будемо залишатися бідною країною", - додав він.

Як відомо, Високий суд правосуддя підтвердив рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду, що дозволяє Arricano викупити частку в проекті ТРК Sky Mall.

Згідно з вердиктом, всі акції компанії Assofit Holdings Limited (володіла центром через свою дочірню компанію - Призма Бета) повинні до 5 червня безкоштовно перейти від Stockman Interhold S.A. Андрія Адамовського у власність Arricano Real Estate Plc Хіллара Тедера.

Конфлікт між партнерами Андрієм Адамовський і естонцем Хілларом Тедером триває з 2010 року, коли бізнесмени уклали угоду, за якою Stockman Адамовського виділила на добудову торгового центру $40 млн. Натомість вона отримала від Arricano 50%+1 акцію в кіпрському офшорі Assofit Holdings Limited, який володів ТРЦ через компанію Призма Бета.

У документі було прописано, що у Arricano є опціон на зворотний викуп пакета за $51,4 млн. Але в листопаді 2010 року договір опціону був розірваний.

"Представники Андрія Адамовського неодноразово заявляли, що Тедер взяв в партнери інвестиційну компанію Dragon Capital Томаша Фіали, яка порушила умови конфіденційності угоди по Sky Mall. Це, на їхню думку, денонсувало початкове угоду", - писала Liga.net.

Тедер через Лондонський арбітраж зажадав відновити дію опціону, щоб повернути собі частку в Sky Mall.

Андрія Адамовського пов'язують з фірмами "Трейд Коммодити" і "Август пром". Сам Адамовський бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Самого Грановського пов’язують з іншим впливовим депутатом БПП Ігорем Кононенко.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у компанії Dragon Capital через ніби то нелегальне використання програмного забезпечення.