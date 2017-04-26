СБУ закінчила обшуки в Dragon Capital

Служба безпеки України закінчила проводити обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital.

Про це у себе на Facebook написала глава прес-служби компанії Ольга Белобловська.

"Обшук проводився в рамках закону і пристойності. Ми добровільно надали всю необхідну слідчим інформацію і на даний момент обшук ніби як завершений. Вилучали не всі комп'ютери. Повертаємося до роботи", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у компанії Dragon Capital через ніби то нелегальне використання програмного забезпечення.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, які працюють в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції і управління активами.

Компанія заснована у 2000 році в Києві.

У 2007-2017 рр. міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

Економічна правда