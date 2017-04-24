МВФ засмучений відставкою Гонтаревої

Міжнародний валютний фонд шкодує про відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше, передають "Українські новини".

Ваше повідомив, що НБУ є важливим партнером фонду в питанні впровадження політик, необхідних для успіху спільної програми.

"Ми засмучені з приводу того, що Гонтарева залишає посаду. Гонтарева на своєму посту провела ряд сміливих заходів. Вона трансформувала кредитно-грошову політику. Вона трансформувала банківський нагляд. Вона провела глибоку реформу центробанку як такого, зробивши його сучасним центральним банком", - зазначив постійний представник МВФ в Україні.

Він додав, що для МВФ важливо, щоб керівництво НБУ залишалося професійно незалежним і налаштованим на впровадження вірних ініціатив.

"Це означало б продовження тих заходів, які вводилися раніше, і знаходження Нацбанку на тій вірній дорозі, на яку його поставила Гонтарева", - додав Ваше.

Нагадаємо, нинішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева залишить свою посаду 10 травня.

За інформацією ЗМІ, на посаду очільника НБУ розглядаються голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук та голова наглядової ради ТАСкомбанку Сергій Тігіпко.