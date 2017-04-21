OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 21 квітня.

Про Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Адвокат Мартиненка Петро Бойко заявив, що його підзахисний не може заплатити 300 мільйонів гривень.

Також детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

Про Газпром. АМКУ доручив Державній виконавчій службі примусово стягнути з "Газпрому" 172 мільярда гривень штрафу.

Про Приватбанк. Національний банк України оцінив необхідність додаткової докапіталізації Приватбанку в 30 мільярдів гривень.

Про багатіїв. Рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2016 року знову очолив Рінат Ахметов.

Про Курченка. Співробітники СБУ затримали одного з ключових фігурантів справи про розкрадання грошей Нацбанку під керівництвом Сергія Курченка.

Про цигарки. Tedis Ukraine оцінює дефіцит на ринку цигарок в 40%.

Про ВВП. За оцінками Національного банку, в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП сповільнилося до 3% з 4,8% у попередньому кварталі.

Про реформи. За словами Данилюка земельна та пенсійна реформи запрацюють в Україні у наступні місяць-два.

Про держбанки. Зростання частки державних банків у банківській системі більше ніж до 50% призвело до нездорової конкуренції на ринку, тому Нацбанк пропонує скоротити її до 30% протягом п'яти років.

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що відправляти Ryanair в Гостомель недоцільно.

Про Тігіпка. Тігіпко більше не голова ТАСкомбанку.

Тексти дня:

Законопроект про комунальні послуги: споживачі на самоті з монополістами

Документ, покликаний вирішити проблему монополізму в комунальному господарстві та запустити ринкові відносини, може ще більше поглибити ці проблеми.

Освіта на робочому місці: як вчитися в епоху цифрових технологій

CEO BlaBlaCar визначає п'ять факторів, які могли б поліпшити освіту в епоху цифрових технологій, і допомогти суспільству взяти з цього максимум.