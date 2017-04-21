"ЕРУ Трейдинг" готова судитися з "Нафтогазом" через ОПЗ

Компанія "ЕРУ трейдинг", що є дочірнім підприємством корпорації "ЕРУ", готова зустрітися в суді з НАК "Нафтогаз України", щоб довести законність переведення "Одеського припортового заводу" на давальницьку схему роботи.

Про це під час прес-конференції на ОПЗ заявив співвласник "ЕРУ Трейдинг" Андрій Фаворов, передає кореспондент ЕП.

"Ми не будемо коментувати нашу юридичну позицію. Ми чули заяву Андрія Коболєва (глава НАК" Нафтогаз України "- Ред.), У нас є чітко сформульована юридична позиція і якщо дійде до суду, то ми готові її приставити", - сказав він.

"Наскільки я знаю, в даний момент позову ще немає", - додав Фаворов.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" вважає незаконним перехід свого великого боржника - ПАТ "Одеський припортовий завод" - на давальницьку (толлінгову) схему роботи і готовий оскаржувати такі дії в суді.

Як відомо, 2 березня Фонд державного майна обрав для поставки природного газу на Одеський припортовий завод на давальницьких умовах 2 компанії так званої групи "Енергетичні ресурси України" - "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services.

Згідно статуту "Еру трейдінг", учасниками цього ТОВ є "Еру файненс лтд" (Кіпр) з 99,9% часткою у статутному капіталі і ТОВ "Енергетичні ресурси України". Кінцевими бенефіціарами кіпрської фірми у ЄДРЮО вказані киянин Ярослав Стефанович Мудрий, американець Дейл Веслі Перрі і прописаний у Києві громадянин США Андрій Фаворов. Раніше Фаворов займав посаду директора з комерційної діяльності ДТЕК.

"Еру Трейдинг" - дочірнє підприємство компанії "Енергетичні ресурси України", що спеціалізується на здійсненні трейдингових операцій ліквідними продуктами (газ, вугілля, електроенергія). ЕРУ - девелоперська компанія, орієнтована на реалізацію проектів в українській енергетиці.

Варто нагадати, що "ЕРУ трейдінг" стала переможцем одного з тендерів на поставку техногазу для Укртрансгазу.

Нагадаємо, Фонд державного майна планує повторно виставити на продаж 99,56% акцій "Одеського припортового заводу".

30 грудня 2016 року ПАТ "Одеський припортовий завод" прийняв рішення зупинити виробництво.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

Микола Топалов, ЕП