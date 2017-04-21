Запустити потяг з України до Ірану неможливо - Балчун

Голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун переконаний, що анонсування очільником Мінінфраструктури поїзда в Іран свідчить насамперед про некомпетентність посадовця.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці.

"Заявами про відставку керівництва ПАТ "Укрзалізниця" міністр інфраструктури прикриває власну некомпетентність і непрофесійність. Черговий приклад – анонс тестового потяга в "нікуди", - зазявив Балчун.

За словами транспортного експерта Олександра Кави, тестовий поїзд до Ірану, анонсований Мінінфраструктури, зможе доїхати тільки до азербайджансько-іранського кордону.

"Залізничні перевезення можливі з Батумі тільки в Астару. До найближчої іранської залізничної станції Рашт – 160 кілометрів. І цей шлях ще треба збудувати. На це може піти 3-4 роки. Якщо туди прибуде українська сільськогосподарська продукція, її доведеться вантажити на автомобілі й так везти територією Ірану", – повідомив Кава.

Нагадаємо, що Україна та Іран домовились про запуск тестового потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції з України до Ірану.

Економічна правда